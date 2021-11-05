ماكرون يلقي الأسبوع المقبل أول خطاب رئيسي متلفز منذ 4 أشهر

يلقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع المقبل، خطابا مذاع على شاشة التلفزيون، بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وكذلك عن برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وسيلقي ماكرون خطابه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب بيان من الحكومة الفرنسية، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، للصحفيين أن "الوباء ينتعش مرة أخرى في أوروبا والتي أصبحت بؤرة للوباء مرة أخرى".

وأضاف أتال أن ماكرون سيراجع في خطابه المقبل وضع (كوفيد -19)، وكذلك الانتعاش الاقتصادي للبلاد وبرنامج الإصلاح الحكومي، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ويبلغ متوسط ​​الإصابات الجديدة اليومية لسبعة أيام الآن أكثر من 6200 إصابة، مقارنة بأقل من 4200 في أوائل الشهر الماضي.

وكان آخر خطاب متلفز رئيسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 12 يوليو/ تموز، وكان ذلك في بداية موجة رابعة من إصابات فيروس كورونا، وأعلن بعد ذلك أن التطعيمات ضد الوباء ستكون إلزامية لجميع العاملين في مجال الصحة.

واقترح علماء الأوبئة الفرنسيون مؤخرا توسيع نطاق توفير الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتشمل فئات جديدة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، أن الكمامات الطبية ستكون إلزامية مرة أخرى ابتداء من الأسبوع المقبل لأطفال المدارس في 39 إدارة إقليمية، حيث ترتفع معدلات الإصابة.

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