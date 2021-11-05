البنتاغون يزعم مراقبة "أنشطة غير عادية" للقوات الروسية قرب أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، قيامها "بمراقبة" ما أسمته بـ"الأنشطة غير العادية" التي تقوم بها القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

واشنطن - سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أنها تراقب أنشطة "غير عادية" للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي في إفادة صحفية: "نواصل تتبع ومراقبة نشاط روسي عسكري غير عادي بالقرب من أوكرانيا ومستمرون كذلك في التشاور مع الحلفاء والشركاء حول هذه المسألة".

وأشار كيربي إلى أن أي إجراء "تصعيدي أو عدائي" من جانب روسيا، سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة للولايات المتحدة.

ورفض كيربي الإفصاح عن ماهية تلك الأنشطة التي يراقبها البنتاغون.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد وصفت في وقت سابق التقارير الواردة من عدد من وسائل الإعلام الغربية التي تفيد بأن روسيا تسحب قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا بالمزيفة.

وقالت زاخاروفا في المؤتمر الصحفي: "لقد لفتنا الانتباه إلى وابل المعلومات الذي أطلق علينا، في مقالات وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بحقيقة أن روسيا كانت تسحب قواتها إلى الحدود مع أوكرانيا، لم يكن أمرا واحدا مزيفا فقط، لقد كانت حملة كاذبة جديدة تمامًا في وسائل الإعلام الأمريكية".