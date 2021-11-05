أردوغان يلعب كرة السلة بعد شائعات عن تدهور صحته... فيديو

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، خلال ممارسته للعبة كرة السلة بعد شائعات عن تدهور حالته الصحية.

ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقطعا مصورا قالت إنه تم التقاطه للرئيس أردوغان خلال افتتاحه لإحدى الحدائق في العمرانية وهي إحدى بلديات إسطنبول، تقع في الشطر الأسيوي من المدينة.

وظهر أردوغان (67 عاما) مع مجموعة مع الشباب والشابات وهو يتحرك ويستقبل الكرة ويسددها عدة مرات وسط تصفيف حار من الحضور، وشاركه في اللعب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.

▪️ Millet Bahçesinin açılışı için Ümraniye'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle basketbol oynadı. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 5, 2021

وساد جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بعد انتشار شائعات حول صحة الرئيس أردوغان، والتي وصلت إلى تأكيد بعضها على وفاته.

نشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر أردوغان وهو يمشي بصعوبة الجمعة الماضية، وكذلك نشروا له مقطعا وقد غلبه النعاس أثناء خطاب ألقاه أمام حزبه الحاكم "العدالة والتنمية".

وأعلنت الشرطة التركية، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ"، أنها تحقق مع عشرات مستخدمي وسائل التواصل بتهمة نشرهم إشاعة عن وفاة الرئيس أردوغان.

وأوضحت الشرطة في بيان، أمس الأول (الأربعاء)، أنها تحقق في "رسائل كاذبة" نُشرت تحت هاشتاغ "#olmus" على تويتر، وهي الكلمة التي تعني "مات" أو "في ذمة الله" باللغة التركية.

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