بوروشينكو: القوات الروسية قادرة على الانتشار في أوكرانيا خلال 24 ساعة

اعتبر الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشنكو، أن القوات العسكرية الروسية قادرة على الانتشار والسيطرة على البلاد في غضون 24 ساعة فقط.

وجاءت تصريحات بوروشينكو خلال مقابلة مع موقع أوكراني قال خلالها: "في الحروب الحديثة، ليست هناك حاجة على الإطلاق لنشر عشرات أو مئات الآلاف من العناصر أو القوات العسكرية على طول الحدود".

وأضاف بوروشينكو قائلا: "فمنذ عام 2014 استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء خطوط سكك حديدية قادرة على تحريك قواته بسرعة 300-500 كيلومتر، وبهذه المحصلة يمكن للقوات الروسية الانتشار والسيطرة على الأراضي الأوكرانية خلال 24 ساعة".

وكانت شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا، بعد تصويت الأغلبية الساحقة من سكانها لصالح هذه الخطوة في الاستفتاء الشعبي الذي نظم في مارس 2014، وذلك على خلفية إسقاط حكومة يانوكوفيتش واندلاع صراع مسلح في جنوب شرقي أوكرانيا بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.

وبناء على هذه العودة، فرضت دول أوربية عقوبات على روسيا، على الرغم من تأكيد موسكو أن عودة القرم إلى الدولة الروسية جاءت بالتوافق الكامل مع القانون الدولي.