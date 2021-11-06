صحيفة بريطانية: روسيا تجاوزت الغرب بأشواط عدة في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة

كشفت صحيفة بريطانية في تقرير لها أن روسيا استطاعت الابتعاد عن الغرب بأشواط عدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من خلال المحطات النووية العائمة المنتشرة لها في مختلف بقاع الأرض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روسيا تمتلك محطات للطاقة النووية العائمة في العالم، وأبرزها تتواجد في مدينة بيفيك في مقاطعة تشوكوتكا في القطب الشمالي.

وبحسب التقرير، فإن شركة "روساتوم" الروسية قامت بتطوير هذه النماذج من السفن العائمة والمولدة للكهرباء لكي تكون قادرة على تغذية المدن بالكهرباء والدفء خصوصا للمدن القريبة من القطب الشمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في التقليل من تغير المناخ عن طريق تقليل استخدام مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل الفحم والغاز وهذا الأمر دفع بالكثير من البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين للتفكير بخطوة روسيا المتقدمة والتي سبقتهم بأشواط عدة.

يذكر أن محطة "الأكاديمي لومونوسوف" هي الأولى من نوعها من محطات الطاقة النووية الصغيرة، متعددة الاستخدامات، والتي ستوفر الكهرباء والحرارة والمياه النظيفة الموثوق بها، مما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.