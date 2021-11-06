أكثر من 100 قتيل في انفجار مهول في سيراليون... فيديو

هز انفجار كارثي أرجاء فريتاون بعد اصطدام صهريج وقود بشاحنة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسبما ذكرت عمدة العاصمة فريتاون، إيفون أكي سافيير.

وقالت سافيير: "لقد حزنت بعد السماع بوقوع الانفجار على طريق "باي بوريه" في ويلينجتون"، معربة أيضا عن تعازيها لأسر الضحايا.

وعانت الدولة من حرب بدأت يوم 23 مارس/ آذار من عام 1991 عندما دخلت الجبهة الثورية المتحدة، بدعم من القوات الخاصة الليبيرية في محاولة للإطاحة بحكومة جوزيف موموه.

واستمرت الحرب الأهلية 11 عاماً وأودت بحياة ما يزيد على 50,000 خلال السنة الأولى من الحرب، وسيطرت الجبهة المتحدة الثورية على مساحات كبيرة من الأراضي في سيراليون الشرقية والجنوبية، التي كانت غنية بالألماس واستمرت هذا السيطرة إلى نهاية عام 1993 حيث نجح جيش سيراليون بدحر متمردي الجبهة المتحدة الثورية إلى الحدود الليبيرية وقد وصلت الجبهة المتحدة الثورية بالقتال والصمود إلى 1995 حيث كان هناك ضغوط لإيقاف الحرب من قبل الأمم المتحدة ولكن كل المحاولات كانت بائت بالفشل.

وأعلن رئيس البلاد وقنها في 18 يناير/ كانون الثاني 2002 انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون بعد هزيمة الجبهة الثورية المتحدة والسيطرة على العاصمة فريتاون.

وتعتبر سيراليون جمهورية دستورية برئيس منتخب بشكل مباشر ومجلس تشريعي واحد، ويستند النظام الحالي لحكومة سيراليون إلى دستور سيراليون لعام 1991.