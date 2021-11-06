تسجيل
10:42 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مظاهرات ضد العنصرية في أمريكا

    رجال بيض يقتلون رجلا أسود كان يمارس الجري للاشتباه بهروبه...فيديو

    © AFP 2021 / ED JONES
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/1048424633_0:0:3078:1732_1200x675_80_0_0_86774dfdf4005a48833c4fa1468ef4ca.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111061050633892-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    طاردت مجموعة مكونة من 3 رجال بيض الشاب ذو الأصول الإفريقية أحمد أربيري 25 عامًا، لمدة خمس دقائق قبل قتله بالرصاص بالقرب من برونزويك في ولاية جورجيا.

    وأثار مقطع فيديو مسرب مؤخرًا عبر الهاتف لعملية القتل غضب الشارع، رغم أن الجريمة ارتكبت في 23 فبراير/ شباط 2020، وقيل للمحلفين يوم أمس الجمعة أن السيد أربيري لم يثر أي شكوك للاشتباه في وجود أي نشاط مشبوه حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

    وقالت المدعية ليندا دونيكوسكي للمحكمة "لقد افترضوا أنه ارتكب جريمة ما في ذلك اليوم".

    وأضافت: "لقد حاول الركض حول شاحنتهم والابتعاد عن هؤلاء، الغرباء الذين أخبروه بالفعل أنهم سيقتلوه، ثم قتلوه".

    وطارد كريغ مكمايكل، 65 عامًا ،وابنه ترافيس ماكمايكل 35 عامًا، الشاب أحمد، حيث حملوا أسلحتهم وطاردوه بشاحنتهم أثناء سيره في حيهم.

    وقيل للمحكمة أن وليام بريان، 52 عاما، وهو أحد الجيران، انضم وسجل مقطع فيديو لترافيس مكمايكل وهو يطلق النار على أربيري ثلاث مرات.

    وبدأت المطاردة بعد أن رأى جار آخر السيد أربيري يتجول داخل منزل قيد الإنشاء، حيث كانت كاميرات المراقبة قد سجلت تواجده من قبل.

    وقال كريغ مكمايكل للشرطة إنه صرخ أثناء مطاردته السيد أربيري: "توقف أو سأفجر وجهك".

    وقالت دنيكوسكي لهيئة المحلفين: "كل هؤلاء المتهمين الثلاثة ارتكبوا جريمتهم على أساس الافتراضات، وليس على أساس الحقائق، أو الأدلة".

    وقال مكمايل إن: "ابنه أطلق النار دفاعًا عن النفس بعد أن هاجمه السيد أربيري الذي كان أعزلًا، وحاول أخذ بندقيته".

    ​ويقول محامو المتهمبن إن الحي كان "في حالة توتر" بسبب أنباء السرقات.

    وقال روبرت روبين ، المحامي الذي يمثل ترافيس ماكمايكل: "إن مساعدة الشرطة هي مهمة المواطن، والقانون يصرح بذلك".

    ووصف روبن السيد أربيري بأنه "دخيل" تم تسجيله أربع مرات ينهب منزلًا قيد الإنشاء.

    ووصف لقطات وفاته بأنها "فيديو مروع" لكنه قال إن موكله تصرف لحماية نفسه بعد أن رفض السيد أربيري التوقف واندفع نحوه ونحو بندقيته.

    وقال أمام هيئة المحلفين إن "ترافيس مكمايكل يتصرف دفاعا عن النفس".

    يصر المدعون على أن السيد أربيري كان يمارس رياضة الجري، ولم يكن بحوزته أسلحة أو مفاتيح أو محفظة، ولم يرتكب أي جرائم في المنطقة.

    ويتخوف الشارع الأمريكي من الجرائن العنصرية خصوصًا بعد جريمة قتل جورج فلويد في مايو/ أيار 2020، وهو مواطن أمريكي أسود، بعد ضغط ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، على رقبته لعدة دقائق.

    وأسفر موت فلويد عن احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية الصيف الماضي.

     

    انظر أيضا:

    أول تحرك رسمي بعد "اللافتة العنصرية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل
    يويفا يعاقب نادي أونيون برلين بسبب "سلوك عنصري" من جمهوره
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك