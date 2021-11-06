"طالبان" تقصي 200 عنصر من صفوفها بسبب الإساءة والاستغلال

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أنها أقصت عشرات العناصر من صفوفها بدعوى إساءة استغلال اسم الحركة منذ سيطرتها على مفاصل البلاد قبل نحو 3 أشهر.

ونقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية عن ما يعرف بلجنة التنقية بالإمارة الإسلامية أن نحو 200 شخص من عناصر الإمارة تم طردهم من صفوفها بسبب "سوء استغلال اسم الإمارة الإسلامية"، مشيرة إلى أن تم إحالتهم للتحقيق، دون مزيد من التفاصيل.

وسيطرت طالبان (المحظورة في روسيا)، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، تواجدها العسكري في أفغانستان في 31 آب/أغسطس الماضي، بعد حرب استمرت 20 عاما.

ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والسماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك.

وتقول الحركة إنها تتعامل بجدية مع أي انتهاكات من جانب عناصرها تجاه المواطنين، مؤكدة أنها استوفت كافة المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي.