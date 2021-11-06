الحكومة الإثيوبية: المواطنين من جميع أنحاء البلاد يتوجهون إلى جبهة الحرب

قال مكتب خدمة الاتصال الحكومي الإثيوبي إن المواطنين من جميع أنحاء البلاد يتوجهون إلى جبهة الحرب.

وقال مكتب الاتصال في بيان إن "الإثيوبيين الذين يحبون بلادهم ينضمون إلى النضال بأعداد كبيرة بعقلية الفوز والبطولة والتصميم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية

ولفت البيان إلى أن إعلان حالة الطوارئ حفز المواطنين وجميع أجهزة الدولة للتأكد "من أن ذلك سيكون مصير الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

ووفقاً لبيان مكتب الاتصال الحكومي فإن "استجابة المواطنين وخاصة الشباب للنداء الأخير من منتدى المديرين التنفيذيين الفيدراليين والإقليميين مدهشة حقًا".