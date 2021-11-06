مصرع 91 شخصا بحريق ناجم عن تصادم ناقلة وقود في سييراليون

قالت السلطات في سيراليون إن 91 شخصاً لقوا مصرعهم في حريق وقع قبل ساعات ناجم عن تصادم بين شاحنتين تحمل إحداهما وقودا في العاصمة فريتاون.

وقالت رئيسة بلدية فريتاون إيفون آكي سوير عبر تطبيق فيسبوك إن من بين الضحايا أشخاصاً توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة المحطمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشارت رئيسة البلدية إلى أن حجم الضرر الناجم عن الحادث لم يتضح بعد، وأن الشرطة ونائبها موجودون في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي الطوارئ.

من جانبه كتب الرئيس جوليوس مادا بيو على موقع تويتر ""خالص التعازي لأسر المتوفين والمصابين في هذا الحادث".، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بما هو لازم لدعم أسر الضحايا.