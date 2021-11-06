عطل يضرب شبكة مترو أنفاق طهران وتوقف عدد من القطارات... صور

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بحدوث عطل في شبكة مترو أنفاق طهران، أدی إلی توقف بعض القطارات وإلى زحام شدید في المحطات.

وقال علي عبد الله بور، مدير عام شبكة مترو طهران، للتلفزيون الإيراني الحكومي إن المشكلة نتجت عن خلل في دوائر الكمبيوتر، مما عرقل حركة القطارات وتسبب في حدوث ازدحام للركاب، مؤكدا أن المشكلة قد حلت.

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه بعد حل المشكلة، تم تخفيض سرعة القطارات وزيادة وقت توقف القطارات في المحطات، لمنع وقوع حوادث، مشيرا إلى أن هذا الوضع استمر لمدة 45 دقيقة، ما تسبب في زيادة الازدحام.

وحسب التلفزيون الإيراني، حوصر بعض الركاب في العربات ولم يتمكنوا من فتح أبواب الطوارئ بسبب العطل الذي ضرب مترو الأنفاق.

وأشار التلفزيون إلى أن عودة الدراسة وهطول الأمطار تزامنا مع هذا العطل ما أدى إلى حدوث ارتباك شديد في حركة المرور في طهران، بينما تكهن بعض المغردين عبر مواقع التواصل بحدوث هجمات سيبرانية أدت إلى ذلك الخلل.

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