رئيس وزراء إثيوبيا يبعث برسالة "صمود" للشعب مع زحف المقاتلين نحو العاصمة

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، برسالة صمود للشعب، وذلك تزامنا مع زحف قوات تيغراي نحو العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأكد في رسالة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "آخر أصعب مخاض هي لحظة ولادة الطفل، واعتبر أن هذا هو الوقت الذي تمر به إثيوبيا حاليا، ووصف ذلك الوقت بأنه "الذي يولد فيه الأبطال".

وأشار أحمد في رسالته للإثيوبيين إلى أن "هناك تضحية يجب القيام بها، وأن تلك التضحيات هي التي تزرع إثيوبيا على صخرة لكي تكون أقوى".

وتابع لافتا إلى أن "الصعاب زادت من قوة الإثيوبيين، وأظهر منافسيهم لهم طرقا أخرى".

في سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم السبت، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" على أن

"بلاده ستواصل مواجهة تحدياتها الراهنة، في وحدة لا تتزعزع، وأنه سيظل مع شعبه على طريقهم نحو القمة بشموخ وبمرونة نحو الأمام".

وتابع لافتا إلى أن بلاده تتمتع بإمكانيات كبيرة وثروة ثقافية وتاريخية ووطنية هائلة.

A nation of great potential and immense cultural, historic and national wealth, #Ethiopia will persevere through our current challenges. In unwavering unity we will remain on our path towards greater heights #ResilientlyOnwards. — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 6, 2021

​وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت يوم الأحد الماضي السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، بعد أن سيطرت على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

وأعلن مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة آبي أحمد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بدءا من الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يشار إلى أنه نشب صراع حاد بين الجيش الوطني وقوات تيغراي، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اعتداء الأخيرة على قواعد عسكرية في شمال البلاد.

وتسبب الصراع في مقتل آلاف المدنيين، وتشريد مما يقرب من مليوني شخص، وتعريض مئات الآلاف لخطر المجاعة.

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