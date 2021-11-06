إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بأحد القطارات في ألمانيا

أصيب 3 أشخاص في هجوم بسكين وقع على متن قطار بولاية بافاريا الألمانية، وأدى إلى تعليق لحركة القطارات في الولاية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن "هجوما بسكين وقع على قطار بولاية بافاريا يربط بين مدينتي ريغيبنسبورغ ونورمبيرغ الألمانيتين".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشرطة الفيدرالية أن هناك "وقفا وتعليقا لحركة القطارات بالولاية بعد إصابة عدد من الأشخاص"، موضحا أن "خلفية الأحداث غير واضحة حتى الآن فيما يخص منفذ الهجوم أو سبب وقوعه".

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في الساعة 8 بتوقيت غرينتش، لافتة إلى تواجد أمني مكثف في مكان الحادث.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم، منهم اثنان لديهما جروح خطيرة لكن حياتهما ليست في خطر.

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاما ومن أصل عربي، مشيرة إلى أنه كان في حالة غير طبيعية، وكان يطلب المساعدة في القطار.

ووفقا للصحيفة، يستبعد المحققون حاليا وجود خلفية إرهابية للحادث، وتجري التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

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