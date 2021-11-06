محاكمة أول ضابط استخبارات صيني تم تسليمه إلى أمريكا وإدانته بجرائم اقتصادية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، عن إدانة جاسوس صيني داخل الأراضي الأمريكية بجرائم تتعلق بمحاولة سرقة أسرار تجارية من شركات طيران أمريكية.

وقالت وزارة العدل في بيان رسمي إن الجاسوس ويدعى، يانغون شو، هو أول ضابط استخبارات صيني يتم تسليمه إلى أمريكا من أجل إخضاعه للمحاكمة هناك.

وقد أدانت هيئة المحلفين شو بالتآمر ومحاولة ارتكاب التجسس الاقتصادي، وسرقة الأسرار التجارية.

"تقنيات تجسس كلاسيكية"

وذكر المدعي الأمريكي بالوكالة، فيبال باتيل، أمس الجمعة أن يانغون شو استخدم "تقنيات تجسس كلاسيكية" أثناء محاولته "سرقة الابتكارات القيمة والأسرار التجارية لشركات تكنولوجيا الطيران الأمريكية الرائدة في الصناعة".

وأشار المدعون إلى أن يانغون شو دفع أموالا لخبراء الصناعة الأمريكيين للسفر إلى الصين تحت ستار تقديم عروض جامعية، وتغطية نفقات سفرهم وراتبهم، وذلك اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 2013 على الأقل.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شو حاول سرقة التكنولوجيا المتعلقة بمروحة محرك الطائرة المركبة من شركة "جنرال إلكتريك" للطيران، والتي لم تتمكن أي شركة أخرى في العالم من محاكاتها.

وتم إلقاء القبض على يانغون شو في بلجيكا بتاريخ الأول من نيسان/ أبريل عام 2018، بواسطة موظف يعمل داخل شركة "جنرال إلكتريك للطيران" وكذلك لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق.

وأدين يانغون شو بتهمتي التآمر ومحاولة ارتكاب تجسس اقتصادي، بالإضافة إلى تهمتي محاولة سرقة أسرار تجارية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية.

العقوبات المنتظرة

يواجه يانغون شو عقوبة تصل إلى 60 عاما في السجن، وغرامات قد تصل مجتمعة إلى 10.75 ملايين دولار.

وتعقيبا على الحكم الصادر في حق شو، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر، إن إدانة شو يجب أن تكون "جرس إنذار" بأن الصين "تسرق التكنولوجيا الأمريكية لصالح اقتصادها وجيشها".

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