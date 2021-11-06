عشرات من عناصر "داعش" يستسلمون للسلطات شرقي أفغانستان ويتعهدون بالعيش بسلام في ظل طالبان

استسلم 55 عنصرا من تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] للسلطات في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، عبر وساطة من وجهاء قبليين، وتعهدوا بالعيش بسلام في ظل حركة طالبان.

كابول - سبوتنيك. وذكر مكتب حاكم ولاية ننغرهار، في بيان اليوم السبت، أن "مدير الاستخبارات في ننغرهار، الدكتور بشير، قال إن 55 مقاتلا من "داعش" كانوا قد نفذوا هجمات تخريبية في أحياء كوت وسبين غار وآتشين، استسلموا للاستخبارات عبر وساطة من وجهاء قبائل".

وأضاف الدكتور بشير "المستسلمون يحظون بعفو مشروط وسنحترم حقوقهم، ولكن إن استمر أحد منهم في ارتكاب مخالفات فسيواجَه بإجراءات قانونية صارمة".

وتابع بيان حاكم ننغرهار أن مقاتلي داعش المستسلمين "أعربوا عن ندمهم على أفعالهم السابقة وتعهدوا بالعيش بسلام في ظل الإمارة الإسلامية".

من جانب آخر، قالت حركة طالبان الأفغانية إنها أقصت عشرات العناصر من صفوفها بدعوى إساءة استغلال اسم الحركة منذ سيطرتها على مفصل البلاد قبل نحو 3 أشهر.

ونقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية عن ما يعرف بلجنة التنقية بالإمارة الإسلامية أن نحو 200 شخص من عناصر الإمارة تم طردهم من صفوفها بسبب "سوء استغلال اسم الإمارة الإسلامية"، مشيرة إلى إحالتهم للتحقيق، بدون مزيد من التفاصيل.

وسيطرت طالبان [المحظورة في روسيا]، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، وأغلب أراضي البلاد، وشكلت حكومة جديدة بالوكالة، وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.