وزير خارجية إيران يؤكد أهمية توسيع مجالات التعاون مع أذربيجان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي مع جمهورية أذربيجان، ودعا للتنبه إلى محاولات لاستغلال أي سوء فهم بين البلدين الجارين.

طهران - سبوتنيك. وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أن "وزير خارجية إيران حسين أميرعبد اللهيان، استعرض مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، العلاقات الثنائية خلال محادثة هاتفية اليوم".

وأشار عبد اللهيان إلى "العلاقات الأخوية والوثيقة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان"، لافتا إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، في ظل حدوث سوء التفاهم بين البلدين، نشطت الأطراف التي لا تحب العلاقات الجيدة بين البلدين".

وأضاف: "الآن يمكن أن يتحرك البلدان نحو مزيد من التوسع في التعاون الثنائي".

بدوره، أكد الوزير بيراموف، بحسب الخارجية الإيرانية، "أنه لا ينبغي السماح للآخرين باستغلال سوء التفاهم بين البلدين للاضرار بهما"، مشددا على أن أي سوء تفاهم يجب حله في جو من الصداقة والأخوة، وأن باكو مستعدة لتوسيع العلاقات مع طهران.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إيران تدعم بقوة الصيغ الإقليمية، بما في ذلك صيغة 3 + 3، وتعتقد أنه يمكن حل المشاكل الإقليمية من خلال الآليات داخل دول المنطقة.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت العلاقات الأذرية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي نفته أذربيجان بشكل قاطع.

ووسط هذا التوتر أعلنت إيران عن مناورة عسكرية على الحدود مع أذربيجان، وهو ما أثار حفيظة باكو إذ انتقدت توغل عربات عسكرية إيرانية إلى أراضيها، خلال المناورات على الحدود المشتركة.

وبدأت الخلافات بين أذربيجان وإيران بعد توقيف باكو لشاحنات إيرانية تنقل الوقود إلى المناطق التابعة لأرمينيا في قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.