دولة تلزم الأطفال بالتطعيم ضد فيروس كورونا بدءا من العام المقبل

أعلنت وزارة الصحة في كوستاريكا، اليوم السبت، أنها بدأت بعمليات التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة.

وأصدرت وزارة الصحة بيانا رسميا قالت فيه إن "القرار اتخذ وفقا لمبدأ المصلحة العليا للأطفال والمراهقين، وذلك بعد الموافقة على المرسوم من قبل اللجنة الوطنية للتطعيم وعلم الأوبئة".

وبحسب البيان، قامت السلطات بالاختبارات اللازمة وستبدأ بالتطعيم في شهر مارس/آذار من العام 2022 المقبل.

وبهذا تكون كوستاريكا الدولة الأولى في العالم التي ستلزم الأطفال بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت كوستاريكا أنها اشترت نحو 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر"سيذهب حوالي 1.5 مليون منهم لتلقيح الأطفال.