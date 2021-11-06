بدء تلقى طاقم الرعاية الصحية بجنوب أفريقيا الجرعة الثانية من لقاح جونسون المضاد لكورونا

يتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين بجنوب أفريقيا، جرعات من لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، يوم الاثنين المقبل، بما يقارب نصف مليون جرعة.

جوهانزبرغ - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، فوستر موهالي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين شاركوا في تجربة دراسة سيسونك، هم وحدهم المؤهلون للحصول على لقاح "جونسون أند جونسون، المعزز والمضاد لفيروس كورونا".

وأكد موهالي أن "وزارة الصحة ستبدأ مع مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا يوم الاثنين المقبل بتلقيح ما يقرب من 500000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بالجرعة الثانية من اللقاح".

وأوضح أن "الجرعة تستهدف بشكل أساسي جميع العاملين في مجال الرعاية الذين تلقوا الأولى خلال الفترة بين فبراير ومايو من العام الجاري".

وأشار موهالي إلى أن "الإدارة سوف تطلع الجمهور على المواقع المقرر أن يتم تلقى اللقاح بها في جميع أنحاء البلاد".

ويذكر أن المعهد الوطني للأمراض المعدية، وهو قسم تابع لخدمة مختبر الصحة الوطنية، في وقت سابق من الأسبوع ، أبلغ عن 319 حالة جديدة من المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مختبريًا إلى ما يقارب 5.5 مليون حالة.