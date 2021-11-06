بيل غيتس يتكهن بسقوط مدو لأسهم شركات النفط

نصح الملياردير بيل غيتس، الراغبين بالاستثمار في أسهم ذات قيمة طويلة الأجل، تجنب شركات النفط.

ويخطو العالم نحو الابتعاد عن الوقود الأحفوري ويتبنى المزيد من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وبذلك فإن عمالقة النفط الذين سيطروا على الأسواق لأكثر من قرن قد يكونون في مأزق، حسبما قال مؤسس مايكروسوفت في إيجاز في قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، يوم الخميس الماضي.

وقال غيتس (وهو مدافع صريح عن الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء)، في المؤتمر الإعلامي، وفقًا لشبكة "أكسيوس": "بعد 30 عامًا من الآن، إن بعض شركات النفط هذه ستكون ذات قيمة قليلة جدًا".

وشهدت شركات مثل "بي بي" و"رويال داتش شيل" انخفاضًا في أسعار أسهمها على مدار السنوات الخمس الماضية، الذي شل الطلب على النفط وأدى إلى خسائر فادحة حتى لأكبر شركات النفط والغاز.

Bill Gates predicts oil companies ‘will be worth very little’ in 30 years — here's why (via @CNBCMakeIt) https://t.co/ppzLXS7mVW — CNBC (@CNBC) November 6, 2021

​وخسرت شركة "إكسون موبيل"، أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، 20 مليار دولار في العام الماضي.

وتمتلك قيمة سوقية تبلغ 275 مليار دولار، ولكن مع قيام دول مثل الولايات المتحدة بتحويل سياسات الطاقة الخاصة بها لمكافحة تغير المناخ، وتحرك صناعة السيارات نحو مستقبل كهربائي، أصبح المستثمرون أكثر تشككًا بشأن مستقبل مخزونات النفط.

وقال غيتس إنه يعتقد أن شركات النفط يمكن أن تحول أعمالها بسهولة من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف.

وقال غيتس: "لدينا بنية تحتية لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة يمكن تعديلها على الأرجح لنقل الهيدروجين".