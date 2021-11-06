أمير موناكو يصف تصريحات صديقته السابقة بشأن زوجته الحالية أنها "غير لائقة"

عبر أمير موناكو، ألبرت الثاني، عن غضبه من اتهامات وجهتها صديقته السابقة، نيكول كوست، بشأن زوجته الحالية، الأميرة تشارلين.

وفي مقابلة لها مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اتهمت نيكول كوست الأميرة تشارلين أنها قامت بوضع نجلها ألكساندر، الذي أنجبته من أمير موناكو، بنقله إلى جناح موظفي القصر، وقامت بتغيير غرفته.

وتابعت كوست موضحة أن الأميرة تشارلين فعلت ذلك مستغلة غياب والد ألكساندر، وحدثت تلك الواقعة قبل زفاف تشارلين على أميرة موناكو في عام 2011.

وقالت نيكول كوست معلقة على تصرف الأميرة تشارلين:

"بصفتي أم لا أجد الكلمات لوصف هذه الأفعال".

وردا على اتهامات صديقته السابقة، نيكول كوست، لزوجته الحالية، الأميرة تشارلين، وصف أمير موناكو، ألبرت الثاني تصريحاتها أنها "غير لائقة".

وأكد في تصريحات لمجلة "بوينت دي فو" الفرنسية، يوم الخميس الماضي، أنه لم يتم إطلاعه على ما كانت ستقوله في مقابلتها مع "باري ماتش".

قال: "من الواضح أنني لم أكن أعرف ما الذي ستصرح به، لقد أبلغتني للتو أنها ستفصح عن شيء ما، واعتقدت أنها ستكون مجرد صورة عيد ميلاد".

Le prince Albert de Monaco tape du poing sur la table, et pris la parole au sujet de Nicole Coste - https://t.co/a0kkUtbIoG pic.twitter.com/ICay0BxeqA — Allo Trends (@AlloTrends) November 5, 2021

وأكدت نيكول كوست في نفس مقابلتها الصحفية مع مجلة "باري ماتش" أن علاقتها مع أمير موناكو، ألبرت الثاني، كانت "مبنية على الثقة"، وأنه يفي بالتزامه "ليكون حاضرا" منذ ميلاد نجله ألكسندر، وأدخله تدريجيا إلى عائلته.

والتقت نيكول كوست بأمير موناكو، ألبرت الثاني، لأول مرة في عام 1997، وقتما كانت تعمل مضيفة طيران، وأنجبا نجلهما ألكساندر في عام 2003، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واعترف أمير موناكو رسميا بنجله ألكساندر في عام 2005، وهو يبلغ من العمر حاليا 18 عاما.

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