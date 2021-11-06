إيران تدعو حركة طالبان لحضور اجتماع دول جوار أفغانستان

جاء الإعلان في تصريحات لعضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، بحسب وكالة "فارس".

وقال عموئي إن اجتماع دول الجوار خطوة مهمة لتنسيق وجهات نظر هذه الدول بشأن التطورات التي تشهدها أفغانستان.

وأوضح المسؤول الإيراني أن حركة طالبان لم تحضر الاجتماع السابق لدول الجوار.

لكن عموئي ذكر أنه تقرر أن يشارك وفد من أفغانستان في الجولة المقبلة من اجتماع جيران أفغانستان.

وبين أنه تم إبلاغ حركة طالبان التي رحبت بدورها بالمشاركة في الاجتماع، معتبرا أن هذا الترحيب يدل على أن السلطة الحاكمة في كابول تولي الاهتمام الواجب لمواقف الدول المجاورة لأفغانستان.

وأشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن السلام والاستقرار في أفغانستان يؤثر مباشرة على الدول المجاورة لهذا البلد.

وعن سبب عدم دعوة طالبان إلى اجتماع جيران أفغانستان السابق قال عموئي إن القرار كان يتطلب تصويتا وموافقة عليه من قبل جيران أفغانستان.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد أطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار.

لكن حكومة طالبان لا تزال تواجه عقوبات دولية وهجمات دامية ينفذها تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بينما تسبب تغير المناخ في زيادة الجفاف وجعله أكثر تكرارا في البلاد.