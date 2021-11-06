حريق يلتهم 25 ألف قطعة أثرية في الكونغو منها أقنعة "بنديه" الغامضة... صور وفيديو

التهمت ألسنة النيران أكثر من 25 ألف قطعة أثرية في متحف "غنغو" غربي الكونغو، بعد نشوب حريق وصف بـ"مجهول المصدر".

وقال مؤسس ومدير متحف "غونغو" الواقع في مقاطعة كويلو أريستوت كيبالا، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن "حريقا اندلع ليل الخميس – صباح الجمعة، بعد سماع هدير ضربة مدفع قوية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينيتش".

DR Congo's Gungu museum: Thousands of artefacts destroyed in fire https://t.co/vYzWfkjAXN pic.twitter.com/gsTYjkh2Zy — ODA (@odamedia247) November 5, 2021

وبين المدير أن المتحف "كان يضم أكثر من 25 ألف قطعة أو عمل فني بقيمة 15 مليون دولار".

At least 84 people are dead after Freetown oil tanker collision;



Thousand of artefacts destroyed by fire in DR Congo's Gungu Museum;



Ethiopian ex-soldiers urged to join fight against rebels;



ArtX Lagos is back after short break;



Watch highlights for more #PressPlay ▶️ pic.twitter.com/99du14Wk2w — N’ihu (@Nihumedia) November 6, 2021

وبحسب "بي بي سي" تمثل القطع الموجودة في متحف غونغو الوطني إحدى أهم مجموعات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن بين القطع المدمرة حوالي 8000 أو 9000 قطعة تعود إلى نهاية القرن الثامن عشر.

ويعتبر المتحف المحترق من أهم متاحف البلاد ووصف "فخر المنطقة" حيث احتوى قطعا نادرة جدا، وبحسب أحد المسؤولين في المتحف، جواكيم كوسامبا، فإن "الأعمال الفنية التي كان يضمها المتحف، خصوصا أقنعة قبيلة (بنديه) الشهيرة، يعود بعضها إلى سنة 1890 والبعض الآخر لسنة 1900 أو 1925"، مضيفا أنه "لم يتم التعرف بعد على المهاجمين".