الرئيس الكاميروني يحتفي بمرور 39 عاما على توليه الحكم وأنصاره يروجون لفترة رئاسية جديدة

يحتفي الرئيس الكاميروني، بول بيا، وأنصاره، اليوم السبت، 6 نوفمبر/تشرين الثاني بمرور 39 عاما على توليه الحكم في البلاد، في حين يروج حزب "التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني" الحاكم في البلاد لفترة رئاسية جديدة رغم عمره الذي يتجاوز الـ 88 عاما.

القاهرة- سبوتنيك. وبصورة كبيرة للرئيس واقفا مبتسما وبملامح لا تخفي سنه، وتحت عنوان "التجديد.. 39 عاما"، خصصت صحيفة "كاميرون تريبيون" صفحتها الأولى من عددها الصادر اليوم السبت، لهذه الاحتفالات.

وأوضحت أن اليوم 6 نوفمبر، يتمم الرئيس بول بيا، 39 عاما من وصوله إلى السلطة، مضيفة أن هذا الاحتفاء يترافق مع التركيز بشكل خاص على التحديات الحالية، وهي التعايش معا، وتفكيك المركزية وتحسين الأحوال المعيشية للسكان، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وتابعت الصحيفة، بالقول إن "الرئيس الراسخ" يواجه هذه التحديات، بنفس العزيمة، وبفضل قوة تجربته.

كما عقد الحزب الحاكم، احتفالية واسعة في مدينة مونتالي شمال العاصمة، ياوندي، اليوم السبت، للاحتفال بمرور هذه المدة لبول بيا في منصب الرئاسة، بحضور العديد من الشخصيات، حيث ناقش الحاضرون فكرة إمكانية ترشح بول بيا لفترة رئاسية جديدة خلال انتخابات 2025.

من جانبه، ذكر موقع "أكتو كاميرون" أن الحزب الحاكم بدأ مبكرا الترويج، خلال الاحتفالات بمرور 39 عاما، على وصول بول بيا للسلطة، لفترة رئاسية جديدة، موضحا أنه في عام 2025، سيكون بيا قد أكمل، 43 عاما في كرسي السلطة، وسيكون قد بلغ من العمر 92 عاما.

ويعد بول بيا، ثاني أقدم رئيس في السلطة، في قارة أفريقيا، بمدة 39 عاما، بعد رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ، الذي يحكم بلاده منذ أكثر من 42 عاما.

وفاز بيا بفترة رئاسية جديدة لمدة 7 سنوات، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018، بحوالي 80% من الأصوات، رغم بلوغ سنه الـ 88 عاما، وذلك بعد نجاحه في عام 2008، بإزالة مادة في الدستور، حول فترات رئاسية محددة.

ورغم غياب ردود أفعال قوية من المعارضة، إلا أن السياسي السابق والمنفصل عن الحزب الحاكم، سانت إلوي بيدونغ، حمل بول بيا والحزب مسؤولية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الكاميرون.