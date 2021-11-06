محكمة الاستئناف الأمريكية تعلق قرارا يقضي بفرض التطعيم الإلزامي على موظفي الشركات الكبرى

جمدت محكمة الاستئناف الأمريكية، اليوم السبت، قرارا يقضي بفرض التطعيم الإلزامي ضد "كوفيد-19" على موظفي الشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك. وقضت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة بتعليق العمل بقرار التطعيم الإجباري لموظفي الشركات الكبرى استنادا إلى "مسائل تشريعية ودستورية خطيرة".

ونشر حساب المدعي العام بولاية تكساس الأمريكية تغريدة عبر موقع "تويتر" أرفق بها قرار المحكمة قائلا: "هكذا تم تعليق القرار لحين صدور حكم قضائي آخر في هذه القضية".

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض غرامات باهظة على الشركات التي لا تمتثل لقواعده الإلزامية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، وإجراء اختبارات الفحص، بعد أن تدخل حيز التنفيذ في 4 يناير/ كانون الثاني 2022.

وتشترط القواعد الجديدة على حصول الموظفين داخل الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 موظف على التطعيم ضد (كوفيد-19)، أو أن يتم اختبارهم أسبوعيا للمرض، كذلك ارتداء الكمامة الطبية داخل مكان العمل.