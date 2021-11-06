بينيت يتعهد بالوفاء باتفاق التناوب على رئاسة الحكومة مع لابيد

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ليل السبت، بالوفاء باتفاق التناوب على رئاسة الوزراء، مع وزير الخارجية يائير لابيد.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بإقرار الموازنة العامة للدولة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر إن الحكومة سوف تستمر لمدة ولاية كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت سئل مرتين عن اتفاق التناوب المقرر وفقا له أن يصبح لابيد رئيسا للوزراء في سبتمبر/ أيلول 2023، وهو ما رد عليه بينيت مرتين بأن اتفاق التناوب سيتم الوفاء به.

وفي مايو/ آيار الماضي، وافق رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لابيد.

ووفق الاتفاق بين بينيت ولابيد، فإنّ "بينيت سيصبح رئيسا للحكومة حتى سبتمبر/أيلول 2023، فيما سيخلفه لابيد من التاريخ المذكور، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025".

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد أن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة للمرة الثالثة خلال عامين، حيث انتهت فترة تفويضه من الرئيس رؤوفين ريفلين دون تشكيل حكومة.