الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات عسكرية في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيطلق، غدا الاثنين، مناورات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة لمحاكاة سيناريوهات متعددة في المنطقة، وتحسين جاهزية قواته.

القدس - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وقال أدرعي: "ستبدأ غدا الإثنين مناورات عسكرية في الضفة الغربية وتنتهي مساء الثلاثاء، ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وستسمع أصوات انفجارات في المنطقة، وسيتم نشر نقاط تفتيش على عدة محاور".

وأوضح أدرعي أن "التدريبات تهدف إلى تحسين جاهزية قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، وتدريب القوات على مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة في المنطقة، بما في ذلك سيناريوهات مفاجئة".

وتابع أدرعي أن هذه "التدريبات تم التخطيط لها مسبقًا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021".

وتأتي هذه المناورات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع مناورات أخرى بدأها الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ على جبهتي سوريا ولبنان الأسبوع الماضي، استدعى خلالها قوات من جنود الاحتياط وتستمر شهرا كاملا.

وتتزامن كذلك مع تدريبات لفحص جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية للصمود في حال اندلاع حرب متعددة الجبهات، وكذلك مناورات مشتركة أجرتها وحدات من سلاح البحرية الأمريكية "المارينز" مع قوات خاصة إسرائيلية الأسبوع الماضي.