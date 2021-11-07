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    طاقم إسعاف يأخذ مصابا بعد حادث سير، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    فتح تحقيقين في مقتل 8 أشخاص أثناء تدافع في حفل بولاية تكساس الأمريكية

    © AP Photo / Mark Lennihan
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    فتحت السلطات الأمريكية اليوم الأحد تحقيقين أحدهما جنائي في مقتل 8 أفراد أثناء تدافع في حفل موسيقي بهويستن في ولاية تكساس الأمريكية أمس السبت.

    ووفقا لرويترز فإن مسؤولين في هيوستن أكدوا أن عمليات تشريح جثث الضحايا يتم إجراؤها في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن إعادة جثثهم إلى أفراد عائلاتهم.

    احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
    © Sputnik . Artur Gabdrahmanov
    مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين في مهرجان موسيقي بولاية تكساس الأمريكية

    وفيما توقع المسؤولون أن يتم الإفراج عن هويات بعض القتلى اليوم الأحد، قال سيلفستر تورنر عمدة مدينة هيوستن في تصريحات للصحفيين أمس السبت إن "القتلى من الشباب اثنان يبلغان من العمر 14 و 16 عامًا، واثنان يبلغان من العمر 21 عامًا واثنان آخران يبلغان 23 عامًا وسابع عمره 27 عامًا"، لافتا إلى أن الضحية الثامنة لم يتم التعرف عليها بعد.

    ياتي ذلك بينما قال رئيس شرطة مدينة هيوستن تروي فينر، إن إدارته فتحت تحقيقًا جنائيًا عن طريق محققين في جرائم القتل والمخدرات، بعد تقارير تفيد بأن شخصًا ما في الجمهور كان يحقن الناس بالمخدرات.

    وللتدليل على وجود شبهة جنائية بالحقن قال رئيس الإطفاء في مدينة هيوستن، صموئيل بينا: "العديد من رواد الحفل يجب إحياؤهم باستخدام جرعة زائدة من دواء ناركان، بما في ذلك ضابط الأمن الذي بدا أنه تم حقنه في الرقبة بمادة من قبل أحد رواد الحفل".

    ودعت قاضية مقاطعة هاريس لينا هيلداغو إلى تحقيق "موضوعي ومستقل" في ما وصفتها بـ "المأساة"،

    وقالت هيلداغو: "ربما كانت الخطط غير كافية، ربما كانت الخطط جيدة لكن لم يتم اتباعها" لافتة إلى أن "أسر الذين ماتوا وكل من تأثروا يستحقون إجابات".

    يشار إلى أن تدافعا مميتا كان قد وقع أمس خلال مهرجان موسيقى الراب ترافيس سكوت أستروورلد، مخلفا ثمانية من القتلى، وعشرات الإصابات، فيما قدر البعض رواد الحفل بـ 50000 كانوا موجودين وقت التدافع.

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