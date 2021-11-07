الجيش الإيراني يكشف ما استفاده من الحرب الإيرانية العراقية

حذر اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني المركزي، اليوم الأحد، أعداء بلاده من اختبار قوة الجيش والحرس الثوري.

وأفادت وكالة فارس، اليوم الأحد، بأن تصريحات اللواء رشيد جاءت في كلمة ألقاها، اليوم، أمام عدد من قادة الجيش الإيراني خلال المناورات البحرية المشتركة "ذوالفقار 1400".

وأكد اللواء رشيد على أن الجيش الإيراني على استعداد دائم لمواجهة أي تهديدات محتملة، ويجري المناورات بهدف الحفاظ على الاستقرار الأمني وسلامة الأراضي الإيرانية، إضافة إلى الاقتدار الإقليمي ضد تحالف الأعداء، وهو ما أسماه بـ"التحالف الأمريكي الصهيوني".

وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن القوات المسلحة لبلاده سترد بحزم على التهديدات المعادية على جميع المستويات، موضحا أن إجراء مناورات "ذوالفقار 1400" المشتركة، التي تقام في بحر عمان وشمال المحيط الهندي، هي محل اعتزاز وفخر لبلاده.

وأشار اللواء رشيد إلى أن إيران تقوم طوال العام بمناورات دفاعية جوية وبرية وبحرية، لافتا إلى أن أعظم درس وخبرة اكتسبت خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس، المعروفة باسم الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) هي ضرورة امتلاك قوة عسكرية للرد بقوة على التهديدات.

وأضاف اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني المركزي، بأن بلاده دشنت قوة دفاع البلاد على أساس التراث الوطني والتاريخي والاستراتيجي، عبر تلك السنوات الثماني من الدفاع المقدس.

وكان الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، قد أعلن مساء أمس السبت، أن بلاده ستجري، اليوم الأحد، مناورة بحرية ضخمة في مضيق هرمز وبحر عمان.

ونقلت وكالة تسنيم عن الأدميرال سياري أن بلاده ستجري، الأحد، المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية الضخمة، التي يطلق عليها اسم "ذوالفقار 1400"، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لبلاده.

وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن مساحة المناورات البحرية الضخمة تمتد في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، وتنتشر في شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

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