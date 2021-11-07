مصر تدعو أمريكا لحضور الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط

دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم للمشاركة في الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط، المقرر عقده قريبا.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان صباح اليوم الأحد، إن الملا عقد جلسة مباحثات مع غرانهولم، على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ فى غلاسكو باسكتلندا.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال الطاقة والشراكة في هذا المجال، كما استعرضا تطورات التعاون في منتدى غاز شرق المتوسط الذي تشارك الولايات المتحدة في عضويته بصفة مراقب.

وبحثا أيضا مستقبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة من خلال مبادرة الحوار الاستراتيجي المشترك في مجال الطاقة، إلى جانب النظر في نتائج الاجتماعات الأخيرة لمنتدي غاز شرق المتوسط.

ووجه الملا الدعوة لوزيرة الطاقة الأمريكية للحضور إلى القاهرة والمشاركة بالاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده قريبا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للمنتدى.

وقال الملا إن "هناك أنشطة مكثفة حاليا من خلال اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى بمشاركة وزارة الطاقة الأمريكية و كبريات الشركات الأمريكية على مستوى العالم مثل إكسون موبيل وبكتل".

وناقش الوزيران مشروعات نقل وتصدير الغاز الطبيعي من خلال جهود دول المنتدى لإيصال الغاز إلى أوروبا والإجراءات التي تم اتخاذها لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

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