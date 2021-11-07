المستشار النمساوي يتوقع بقاء إجراءات كورونا أثناء احتفالات عيد الميلاد

وحسب رويترز فقد رجح شالنبرغ اليوم الأحد، بقاء تلك الإجراءات، قائلا: "في الوقت الذي سجلت فيه البلاد عددًا قياسيًا من الإصابات، من المرجح أن تظل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا للتصدي لانتشار فيروس كورونا سارية المفعول خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

وكانت السلطات الصحية في النمسا قد أكدت تسجيل 9943 إصابة جديدة خلال فترة 24 ساعة يوم السبت، متجاوزة أسوأ يوم سابق في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، عندما تم تسجيل 9586 حالة.

وكانت الحكومة النمساوية قد أكدت الجمعة الماضية أنها ستمنع من لم يتلقوا تطعيمًا كاملاً ضد كورونا من دخول المقاهي والمطاعم ومحلات تصفيف الشعر، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وشددت الحكومة أيضا على بقاء قاعدة "جي 2"، التي تتطلب إثبات التطعيم الكامل أو الشفاء، سارية أيضًا لدخول الفنادق والسينما، أو الأماكن التي يتجمع فيها أكثر من 25 شخصًا.

وقال نائب المستشار فيرنر كوجلر في تصريحات صحفية: "على الأرجح سيكون لدينا الجيل الثاني في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

جدير بالذكر أن النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة، قد أصيب فيها منذ بداية انتشار وباء كورونا 883887 حالة، بينما شهدت 11502 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

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