آبي أحمد للإثيوبيين: يمكننا التغلب على أي شيء إذا وقفنا سويا

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، رسالة جديدة إلى شعبه، مع اقتراب قوات تيغراي ‏من العاصمة أديس أبابا.‏

وأكد أحمد في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "جمالنا يكمن في وحدتنا، وفي إمكاننا أن نتغلب على أي شيء إذا وقفنا سويا".

وتابع آبي أحمد مشيرا إلى أن الشعب الإثيوبي يقف على أمتاف أسلافه الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجلهم، واليوم هم ملتزمون بإرساء أساس متين للأجيال القادمة".

#Ethiopia our beauty is in our unity. When we stand together, we can overcome anything. We stand on the shoulders of our ancestors that paid great sacrifices for us and today we stand committed to laying a solid foundation for generations to come. May God Bless #Ethiopia! pic.twitter.com/WPwrRUtfzb — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 7, 2021

ونفى مقاتلو تيغراي، اليوم الأحد، تقارير تفيد أنهم سيتسببون في "حمام دم" للمواطنين إذا تقدموا للعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وحثت عدة دول رعاياها على مغادرة إثيوبيا، وسحبت أمريكا دبلوماسييها مع تصاعد الصراع المستمر في شمال البلاد منذ العام الماضي.

واستولى مقاتلون من جبهة تحرير تيغراي وحلفاؤهم في جيش تحرير أورومو على عدة مدن خلال الأسابيع الأخيرة، ولم يستبعدوا التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت جبهة تحرير تيغراي استيلائها على مدينتين استراتيجيتين في منطقة أمهرة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أرسل آبي أحمد قوات الجيش غلى تيغراي لإزالة السلطات الإقليمية التي تقودها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، متهما إياها بمهاجمة القواعد العسكرية.​