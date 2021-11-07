إيران تكشف عن الأهداف الرئيسة من مناورات "ذو الفقار 1400" 

أعلن الأدميرال محمود موسوي، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية الإيرانية، عن تدمير أهداف عائمة بصواريخ مضادة للسفن عبر مقاتلات من طراز F-4.

ونقلت وكالة فارس عن الأدميرال موسوي، مساء اليوم الأحد، أن اليوم الأول من المرحلة الرئيسية للمناورات الإيرانية "ذو الفقار 1400"، قد شهد انطلاق قاذفات سلاح الجو من طراز F-4 من خلال طلعة جوية بعيدة المدى عبر قواعدها إلى منطقة المناورات العامة في خليج عمان والمحيط الهندي.

وأجرت المناورات الإيرانية عمليات التزود بالوقود الجوي من خلال طائرات الصهريج، حيث أكد الأدميرال موسوي أن تلك العمليات تمت باستخدام صواريخ مطورة من الجيل الجديد لصواريخ "جو- أرض"، مشيرا إلى تدمير الأهداف المحددة سلفا.

ولفت المسؤول العسكري الإيراني إلى استخدام بلاده في تلك المناورات صواريخ "جو – أرض" مطورة مضادة للسفن، موضحا أن العمليات التي نفذها الطيارون الإيرانيون الشباب، تعد إحدى نقاط القوة في هذه المرحلة من المناورات البرمائية.

وذكر الأدميرال محمود موسوي، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1400" البرمائية الإيرانية، أن إحدى العمليات المهمة التي نفذت في هذه المرحلة من المناورات الضخمة، تحليق المقاتلة الإيرانية "ميراج" في مهمة استطلاعية على ارتفاع منخفض، حيث نفذت بمهارة قائد هذه المقاتلة.

وكان الأدميرال حبيب الله سياري، مساعد الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، قد أعلن مساء أمس السبت، أن بلاده ستجري، اليوم الأحد، مناورة بحرية ضخمة في مضيق هرمز وبحر عمان.

ونقلت وكالة تسنيم عن الأدميرال سياري أن بلاده ستجري، الأحد، المرحلة الرئيسية للمناورات البحرية الضخمة، التي يطلق عليها اسم "ذوالفقار 1400"، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي لبلاده.

وأشار الأدميرال حبيب الله سياري إلى أن مساحة المناورات البحرية الضخمة تمتد في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، وتنتشر في شرق مضيق هرمز وبحر عمان إلى شمال المحيط الهندي.

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