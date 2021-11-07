لماذا حظرت روسيا استيراد منتجات زراعية من تركيا

خلال الأسبوعين الماضيين ، أوقفت "هيئة حماية المستهلك" الروسية، حتى إشعار آخر، استيراد الليمون إلى روسيا الذي قدمته Gonder Soguk من مقاطعة مرسين واليوسفي من مصنع Fikret من نفس المنطقة. وبحسب الهيئة فإن الوضع "تحت رقابة صارمة".

وكلا الحالتين لم تكونا لأسباب سياسية كما نشرت عدد من وسائل الإعلام، حيث لم يصدر حظر شامل لتوريد الحمضيات من تركيا.

ووفقا لوزارة الزراعة التركية ، "نحن نتحدث عن شركة معينة، تم العثور على شيء في منتجاتها - يحدث هذا أحيانا، وتم تعليق الإمدادات حتى يتم تصحيح الوضع".

لكن يبدو أن الحظر الحالي يتحدث عن قضية معقدة خطيرة، حيث تم فرض حظر على الاستيراد إلى روسيا بسبب حقيقة أن الليمون واليوسفي وجد أنهما يتجاوزان الحد الأقصى المسموح به (بالنسبة للفواكه الحمضية 0.3 ملغ لكل كيلوغرام) من مبيد الآفات الكلوربيريفوس المنتشر، والذي مثل جميع مركبات الفوسفور العضوي، محفوف بالمخاطر مع تسمم خطير للإنسان. وهذه

وبحسب الخبراء، ليست المادة الضارة الوحيدة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في تركيا، والتي تزيد من حجم الإمدادات من المنتجات الزراعية في الخارج، وفي المقام الأول إلى روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى العراق والولايات المتحدة.

وفقًا للمتحدث باسم مشروع No Pesticide On My Plate،( المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذه بمشاركة جمعية Bugday التركية غير الحكومية والشبكة الأوروبية لمبيدات الآفات (PAN EU) ،تورغاي أوزجليك:" فعلى مدى السنوات الأربع الماضية ارتفع استخدام المبيدات في الزراعة التركية بنسبة 51 بالمائة. كما دعا إلى حظر 13 نوعًا من 41 نوعًا من المبيدات المستخدمة في تركيا، حيث تصنف هذه الأنواع الـ 13 على أنها "شديدة الخطورة" من قبل منظمة الصحة العالمية".

وفي الوقت نفسه، تظهر الدراسات أن المزارعين الأتراك لديهم فرص قليلة لتجنب الاستخدام المتزايد للمبيدات. على سبيل المثال، ما ورد في دراسة "تصورات المزارعين لتغير المناخ في جنوب تركيا: حالة مقاطعة مرسين" ، التي أجراها علماء من جامعة أوكوروفا التركية في أضنة ونشرت في أبريل 2021: "يعتقد المزارعون ذلك بسبب يتقدم التغير المناخي في أمراض نبات مرسين ويزداد عدد الآفات الزراعية، ويعتقد المزارعون أن تآكل التربة سيتسارع وستنخفض خصوبتها بسبب تغير المناخ، كما يعتقدون أن مساحة الأراضي الزراعية والغابات ستنخفض".

ويقترن هذا بالنمو السكاني في تركيا (أبطأ مما كان عليه في العقود السابقة ، ولكن لا يزال عند 1.1 في المائة سنويًا)، بالإضافة إلى مشاكل الهجرة، بشكل غريب بما فيه الكفاية. ومن المرجح أن تزداد الهجرة بسبب المناخ فقط، وبما أن تركيا تستخدم على نطاق واسع كطريق عبور للمهاجرين في طريقهم إلى أوروبا الغربية، فإن عددهم في تركيا سيزداد أيضًا، مما سيخلق عبئًا إضافيًا على اقتصاد البلاد، بما في ذلك الزراعة. وهو ماذكر في مقال "النوع الاجتماعي كمكون مفقود في سياسة تغير المناخ في تركيا".

يمكن أن يكون تغير المناخ في تركيا نفسه مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة للزراعة، فالبلاد، وفقًا للبنك الدولي ، توظف 18.02 في المائة من السكان، وتشكل الأراضي الزراعية حوالي 32 في المائة من مساحة البلاد.

وتظهر الدراسات التركية والدولية أن متوسط ​​درجة الحرارة في تركيا يمكن أن يرتفع بمقدار 1.2 درجة مئوية بحلول عام 2030 و 1.7 درجة بحلول عام 2050 و 5.8 درجة بحلول عام 2100. سيؤدي تغير المناخ في تركيا إلى خسائر كبيرة في غلات المحاصيل، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الجفاف.

الأهم من ذلك كله، سيؤثر تغير المناخ على المناطق الجنوبية من تركيا، من ساحل بحر إيجه في جنوب غرب البلاد إلى المحافظات الجنوبية الشرقية على الحدود مع سوريا والعراق.

جاء في مقال كتبته إستر نغومبي من جامعة ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، نُشر على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، أن "ارتفاع درجة الحرارة يحفز النشاط الفسيولوجي واستقلاب الحشرات، التي ستأكل أكثر من أجل البقاء على قيد الحياة". في مثل هذه الظروف، سيكون من الصعب جدًا على المنتجين الزراعيين التأقلم بدون استخدام المواد الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك أصبحت الآفات والأمراض النباتية أكثر مقاومة لمبيدات الآفات والمبيدات الحشرية التي تم إطلاقها سابقًا، مما يعني أنه يتعين على المزارعين استخدام المزيد من المواد الفعالة.

هذا ويدعي أوزجليك، أن المزارعين الأتراك لا يحتاجون إلى استخدام المبيدات الحشرية على الإطلاق، نظرًا لوجود العديد من الطرق الأخرى لحماية المحصول. وتشمل هذه الزراعة الشاملة والزراعة الحيوية، والإدارة المتكاملة للآفات، والمكافحة البيولوجية والفيزيائية، و "الزراعة المستدامة" الشائعة الآن، أي الزراعة القائمة على الترابط الطبيعي للنظام الإيكولوجي.

ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتحول المزارعون الأتراك بشكل كبير إلى أساليب جديدة للزراعة، وليس فقط لأن الفلاح في أي بلد محافظ ومعتاد على الوثوق بما يعرفه منذ الطفولة. سبب آخر هو الوضع غير المستقر للعديد من المزارعين الأتراك. حيث يمتلك جزء كبير منهم قطع أراضي صغيرة نسبيًا تصل إلى 5 هكتارات. وعائدات بيع المحصول تكفي فقط لحياة متواضعة إلى حد ما لعدة أشهر، مما يعني أن المزارع لا يستطيع تحمل تكلفة التجربة، وإدخال أنواع جديدة من الزراعة، والتي إما ستعطي نتيجة أو لا، أثناء الاستخدام من المبيدات الحشرية مضمونة لإنقاذ الحصاد.

بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك تركيا نظامًا متخلفًا للتحكم في محتوى المواد الضارة في المحاصيل، ويتم الكشف عن معظم المنتجات التي تزيد عن الحد الأقصى المسموح به من تركيز مبيدات الآفات في مختبرات البلدان المشترية. هذا الأخير ، بالمناسبة ، مصدر قلق للأتراك أنفسهم، الذين غالبا ما يكونون غير متأكدين من جودة المنتجات الزراعية في الأسواق والمحلات التجارية.