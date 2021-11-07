إخضاع سوري للعلاج النفسي بعد طعنه 4 أشخاص في ألمانيا

قال مسؤولون ألمان، اليوم الأحد، إن السلطات أخضعت رجلا سوريا للرعاية النفسية بعد يوم من إصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين على قطار، مستبعدين بذلك وجود دوافع إرهابية.

ووفقا لرؤية المسؤولين، يُعتقد أن المشتبه به البالغ من العمر 27 عاما ارتكب الجريمة بشكل فردي، والتي وقعت داخل قطار فائق السرعة بين مدينتي ريغنسبورغ ونورمبرغ صباح يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

في الحادث، أصيب راكبان - 26 و39 عاما - وآخران يبلغان من العمر 60 عامًا، بجروح متفرقة في الجزء العلوي من أجسامهم والرأس من جراء الطعن.

من جانبه قال توماس شوينيجر نائب رئيس شرطة أوبربفالز للصحفيين، إن الرجلين الأصغر سنا لا يزالان في المستشفى. فيما قالت سابين ناجل، المديرة الجنائية للمنطقة: "لا توجد مؤشرات على وجود خلفية إسلامية في الهجوم، لكن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية".

لم يظهر المشتبه به أي جهد للمقاومة عندما ألقت الشرطة القبض عليه بعد توقف القطار. تم نشر مئات من عناصر الشرطة وغيرهم من أفراد خدمة الطوارئ في مكان الحادث.

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