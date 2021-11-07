البيت الأبيض: واشنطن لا ترى حتى الآن احتمالية لمنح أفغانستان مساعدات مالية

قال جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، إن الولايات المتحدة لا ترى فرصة لتقديم مساعدة مالية للسلطات الأفغانية الجديدة حتى تخفف من نهجها تجاه عدد من القضايا الأساسية للجانب الأمريكي.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لسنا بعد في وضع يسمح لنا بتقديم الأموال بشكل مباشر من خلال القيادة الحالية لأفغانستان".

وأضاف سوليفان أنه "على الرغم من ذلك، تظل الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني لأفغانستان، وتعمل مع المنظمات غير الربحية وهياكل المجتمع المدني".