سقوط صاروخين على معسكر "زليكان" التركي في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، باستهداف معسكر "زليكان" التركي في محافظة نينوى شمالي البلاد بالصواريخ.

بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك ، إن "صاروخين على الأقل سقطا على المعسكر في قضاء بعشيقة بمدينة الموصل دون معرفة الخسائر أو الأضرار حتى الآن"، دون المزيد من التفاصيل.

وصادق البرلمان التركي، الشهر الماضي، على تمديد العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق لمدة عامين. وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره إرهابيا شمالي العراق.

جاء ذلك بعد ساعات من تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال فاشلة عبر استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمي تغريدة على تويتر طمأن فيها الشعب العراقي على وضعه الصحي، ثم ظهر بعدها في مقطع فيديو مصور وأكد أن "الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا"، كما دانت دول عربية وإقليمية، محاولة الاغتيال التي نجا منها رئيس الوزراء العراقي عبر استهداف منزله في بغداد بطائرة مسيرة مفخخة، وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب.

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