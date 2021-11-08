رئيسة لجنة الانتخابات في نيكاراغوا ترفض الضغط والتهديدات الأمريكية

قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في نيكاراغوا، بريندا روتشا، إن التصريحات بأن الانتخابات في نيكاراغوا غير حرة وغير نزيهة، ولذلك لن يتم الاعتراف بها، إلى جانب التهديد بتوسيع العقوبات من طرف الولايات المتحدة، لم يعرقل التحضير وإجراء الانتخابات في 7 نوفمبر / تشرين الثاني.

ماناغوا– سبوتنيك . وأضافت روتشا لوكالة سبوتنيك: "العملية الانتخابية ملك المواطنين وتخضع لهم، القانون يطالبنا بتأسيسها بمشاركة جميع الأحزاب السياسية، وهذا ما ننتهج به السيادة والاستقلال وتقرير المصير منصوص عليها في الدستور الذي نقوم بحمايته".

في سياق متصل، أعلنت روتشا، أن عملية التصويت في بلادها تجري بهدوء ومع إقبال كبير، وقالت إن "العائلات بدأت بالقدوم فور الافتتاح وتواصل القدوم من أجل التصويت، العملية تجري بهدوء في جو من السلام والوئام مع مستوى جيد جداً من مشاركة سكان البلاد".

وكان الاتحاد المدني للعدالة والديمقراطية المعارض، قد أعلن في وقت سابق، أن سكان نيكاراغوا بقوا في منازلهم ولم يأتوا إلى مراكز التصويت.

وافتتحت المراكز الانتخابية في نيكاراغوا، في الساعة السابعة صباحا (16:00 بتوقيت موسكو)، وستواصل استقبال الناخبين حتى الساعة السادسة مساءً. ويتمكن 4.47 مليون مواطناً من العمر ما فوق 16 عاماً من المشاركة فيها.