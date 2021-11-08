فنزويلا تبدأ تلقيح الأطفال الذين تفوق أعمارهم العامين ضد كورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن بلاده ستبدأ تلقيح اللأطفال الذين تفوق أعمارهم العامين ضد كورونا، وذلك بعد أن تلقى 70 بالمئة من سكان البلاد اللقاح المضاد لكوفيد-19.

كاراكاس– سبوتنيك . وأضاف مادورو، خلال اجتماع حول الرعاية الصحية، أن تلقيح الأطفال سيبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين.

وقال مادورو إن هدف السلطات هو التوصل إلى مستوى التطعيم 80 بالمئة من السكان بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، و90 بالمئة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية، تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ويعتبر هذا هو أول لقاح مضاد لكورونا مصرح به في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنا، ومن المتوقع أن يكون القرار متاحا لـ 28 مليون طفل أمريكي، عاد العديد منهم إلى المدرسة.

يأتي ذلك بعد أن صوتت لجنة من مستشاري وكالة الغذاء والدواء (FDA) بأغلبية ساحقة على التوصية بالموافقة، وقالت اللجنة إن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح فايزر لدى الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما تفوق المخاطر.