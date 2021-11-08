ماذا يفعل الرئيس الأمريكي طوال اليوم؟

لكن ما الذي يفعله رئيس الولايات المتحدة طوال اليوم بالضبط؟

لا يقتصر كونك رئيسا على إلقاء الخطب العامة والاجتماعات الاحتفالية مع القادة الأجانب، بل يوجد برنامج يومي للعمل، بحسب ما وصفه تيري سوليفان، المدير التنفيذي لمشروع "انتقال البيت الأبيض"، وهي منظمة غير حزبية تساعد الإدارات الرئاسية القادمة على الاستقرار، ووصفها بأنها أكبر وأكثر تأثيرا من دور الرئيس التنفيذي في شركة عالمية كبرى.

فبحسب سوليفان، الذي يشغل أيضا منصب عضو هيئة تدريس فخري في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، فإن إحدى طرق تقييم العمل للرؤساء تتمثل بعدد ساعات العمل اليومي، التي لوحظ بأنها تزداد أكثر وأكثر من وقت استلامهم لمناصبهم.

فبحسب بيانات جمعها سوليفان، لأول مئة يوم، من فترة الرؤوساء من عهد دوايت أيزنهاور عبر جورج دبليو. بوش، أي من عام 1953 حتى عام 1993، كان كل رئيس يطول يومه بنحو 10٪ من اليوم الأول الذي وصل فيه حتى اليوم المائة.

وبحسب ما نقل موقع Live Science، عن سوليفان، فإن يوم الرئيس جيمي كارتر، في العمل كان طويلا حيث وصل لمتوسط 17,4 ساعة، ليزداد بنسبة 8 في المئة في أول 100 يوم من توليه المنصب.

كيف كان الرؤساء يقضون وقتهم في العمل؟

قال سوليفان، أغلب الأوقات كان يقضيها الرؤساء كقائد عام للبلاد، مانحيين وقتا أقلا للأمور التي تتعلق بالأحزاب السياسية.

في المتوسط، تم تخصيص حوالي 35٪ من ساعات عمل الرئيس لأدوار العمل المكتبي، بما في ذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة، أو قائد القوات المسلحة، وفقا لما يصرح به دستور الولايات المتحدة، والعمل كرئيس دبلوماسي للبلاد، و 31٪ أخرى من وقت الرئيس تضمنت واجبات تشريعية، مثل الاجتماع مع قادة الكونغرس وتوقيع مشاريع القوانين، وإدارة البيت الأبيض، مما يعني الإشراف على عمل رئيس الأركان المعين وغيره من المساعدين رفيعي المستوى. وأضاف سوليفان أن حوالي 1.4 ٪ فقط من الأنشطة اليومية، في المتوسط ​، تم تسليمها للإدارة الاقتصادية، ربما لأن هذا الدور غالبا ما يتم تفويضه إلى خبراء في هذا المجال.

وخلص تحليل سوليفان إلى أن حوالي 9٪ من وقت الرئيس كان يقضي في مهام تتعلق بقيادة حزبه السياسي والاتصالات. (تم تخصيص ما تبقى من يوم الرئيس للسفر والوقت الشخصي).

© REUTERS / CARLOS BARRIA الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على أمر تنفيذي يفرض عقوبات جديدة على إيران بينما ينظر وزير الخزانة ستيفن منوشين ونائب الرئيس مايك بينس في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن

اليوميات الرئاسية تقدم تفاصيل حياتية

يمكن لأي شخص لديه فضول لمعرفة كيف قضى الرؤساء أي يوم معين على مدار القرن الماضي الوصول إليه بسهولة، طالما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. قال جون وولي، المدير المشارك لمشروع الرئاسة الأمريكية، إنه بدءا من فترة فرانكلين دي روزفلت في عام 1933 ، احتفظ الرؤساء بما يُعرف الآن باسم "اليوميات اليومية" ، ويمكن العثور على العديد من هذه اليوميات على الإنترنت في العديد من المكتبات الرئاسية. في جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB). (يسعى مشروع UCSB أيضًا إلى أن يكون أرشيفًا شاملاً عبر الإنترنت للوثائق الرئاسية العامة.)

وقال وولي، "اليوميات تمنحك إحساسا دقيقا حقا بما فعله الرئيس، على عكس الجدول الزمني للأحداث الرئيسية التي تم إصدارها للصحافة والعامة ".

يتم الآن تجميع مذكرات الرؤساء المعاصرين من قبل موظفي الأرشيف الوطني، المرخص لهم بموجب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، من مصادر بما في ذلك الجدول الزمني اليومي للرئيس، وسجلات الخدمة السرية وملاحظات من موظفي البيت الأبيض، وفقا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.

في أحد الأمثلة ، في 2 يوليو 1964 ، بدأ الرئيس ليندون جونسون يومه في الساعة 9 صباحا مع وجبة الإفطار مع زوجته، ليدي بيرد جونسون، ووفقا لمذكرات ذلك اليوم، المحفوظة في مكتبة LBJ الرئاسية. كان هناك توقيعات على مشاريع القوانين، ولقاءات مع المشرعين والسفراء ومجلس الوزراء. حتى أن هناك إدخالا يقول إن جونسون أرسل مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى ابنته لوسي بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر.

وفي الساعة 18:45 مساء، وقع جونسون على أحد أهم تشريعات القرن العشرين، قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ومن بين العديد من الشخصيات التاريخية، كان مارتن لوثر كينغ حاضرا، وفقا لقائمة المدعوين والصور الرسمية.

لم ينته اليوم الرسمي إلا بعد أن نام جونسون بعد قراءة الأوراق على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى مزرعة إل بي جيه في تكساس ، في الساعة 10:46 مساء، وفقا للمذكرات.

ومع ذلك، هناك قيود على اليوميات اليومية، في بعض الأحيان، بسبب قضايا الأمن القومي، يمكن أن تكون السجلات غامضة حول ما حدث في اجتماع معين. أو قد لا تكتمل قائمة الأشخاص الذين حضروا اجتماعا، على الرغم من أن ذلك يرجع عادة إلى إغفال عرضي.

ولكن بشكل عام تعتبر اليوميات اليومية منجم ذهب من البيانات التي لن نحصل عليها أبدا بالنسبة لمعظم الرؤساء التاريخيين. أولئك الذين يبحثون عن الأنشطة اليومية للرؤساء من السنوات السابقة للبلاد قد يضطرون إلى الاطلاع على كتب التاريخ أو إذا كانوا مهتمين بالبحث الأصلي، فيقومون بزيارة الأرشيفات بأنفسهم.

على سبيل المثال، احتفظ جورج واشنطن بمذكرات إلى جانب المراسلات والأوراق المالية، في مكتبة الكونغرس.

أشارت ورقة سوليفان إلى أن جميع الرؤساء، بغض النظر عن الظروف التي يرثونها أو يواجهونها خلال إداراتهم، لديهم قوى ثابتة تشكل الخطوط العريضة لأيامهم. لم يغير رئيسان في زمن الحرب، أيزنهاور خلال الحرب الكورية وريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام، الوقت الذي يقضيه في مهام القائد العام بشكل كبير.

ولكن عندما ظهرت أزمة "خليج الخنازير" خلال الأيام المائة الأولى من إدارة جون كينيدي، تضاعف اهتمامه بالواجبات العسكرية.