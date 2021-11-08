إعلام: منفذ هجوم كان الفرنسية لفظ اسم النبي محمد

ذكرت قناة "BFMTV" نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون أن الهجوم على ضباط الشرطة في مدينة كان الفرنسية قد يكون ارتكبه متطرف ديني.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانين قد أبلغ أن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوبي فرنسا وتم "تحييد" المهاجم.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

وبحسب القناة التلفزيونية، في الساعة 06.30 (08.30 بتوقيت موسكو)، اقترب المجهول من مبنى المفوضية، وفتح باب سيارة الشرطة وطعن ضابط إنفاذ القانون الذي كان يقود سيارته. وفي نفس الوقت ذكر اسم النبي محمد.

وتشير القناة التلفزيونية إلى أن السائق لم يصب بأذى بفضل السترة الواقية من الرصاص.

دار المهاجم حول السيارة وحاول مهاجمة الشرطي الثاني. في هذا الوقت، تم استخدام السلاح من قبل الشرطة كدفاع عن النفس.

وقال محافظ مدينة كان (مقاطعة ألب ماريتيمز) ديفيد لينار إن ملابسات الهجوم قيد التحقيق.