تسجيل
10:06 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صورة لأرخبيل تيولينيي في بحر قزوين التقطها القمر الصناعي Landsat 8

    القمر الصناعي "لاندسات 9" "يفتح عينيه" ويرسل أول صور للأرض... (صور)

    NASA image by Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
    العالم
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102063/52/1020635299_0:0:1500:844_1200x675_80_0_0_b4002a9fc1023d44fdbd2e2aa1c5f03e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111081050649014-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    التقط القمر الصناعي "لاندسات 9" الصور الأولى لكوكب الأرض، الذي سيقدم معلومات هامة حول درجات حرارة الأرض لمراقبة وتتبع تغييرات المناخ على كوكبنا.

    أعلنت وكالة "ناسا" و"المسح الجيولوجي الأمريكي" (USGS) يوم الجمعة 5 نوفمبر، أن القمر الصناعي لرصد الأرض من الجيل التالي، الذي تم إطلاقه في 27 سبتمبر، التقط صوره الأولى لكوكبنا في 31 أكتوبر.

    أصدرت الوكالتان، اللتان تعملان معا على "لاندسات 9" ، الصور الأولى. وصور القمر منطقة فلوريدا بانهاندل، وديترويت والمنطقة المحيطة بها، ومنطقة نافاجو في شمال ولاية أريزونا، وجبال الهيمالايا العالية ومنطقة كيمبرلي في غرب أستراليا.

    قال بيل نيلسون، مدير "ناسا" في بيان: "تلتقط الصور الأولى لـ Landsat 9 ملاحظات مهمة حول كوكبنا المتغير وستعمل على تعزيز هذه المهمة المشتركة لوكالة ناسا والمسح الجيولوجي الأمريكي التي توفر بيانات مهمة حول المناظر الطبيعية للأرض والسواحل التي تُرى من الفضاء".

    وأضاف نيلسون: "يتمتع هذا البرنامج بقوة مثبتة ليس فقط لتحسين الحياة ولكن أيضا لإنقاذ الأرواح". "ستواصل وكالة "ناسا" العمل مع "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" لتعزيز وتحسين إمكانية الوصول إلى بيانات لاندسات حتى يتمكن صانعو القرار في أمريكا وحول العالم من فهم الدمار الناجم عن أزمة المناخ بشكل أفضل وإدارة الممارسات الزراعية والحفاظ على الموارد الثمينة والاستجابة بشكل أكثر فعالية للكوارث الطبيعية . "

    يذكر أن"لاندسات 9" هو تاسع قمر في برنامج "لاندسات"، الذي كان يدرس كوكبنا من مداره منذ عام 1972. ومع ذلك ، فهو ثامن قمر يصل إلى المدار ؛ تم فقدان Landsat 6 بسبب فشل الإطلاق في عام 1993.

    سيعمل Landsat 9 مع Landsat 8 المماثل ، الذي تم إطلاقه في عام 2013 ، لتصوير الأرض بأكملها مرة واحدة كل ثمانية أيام.

    ويحل القمر الصناعي الجديد محل القمر الصناعي "لاندسات 7" القديم ، الذي أطلق في عام 1999. يمكن لـ Landsat 9 التمييز بين أكثر من 16000 درجة لون للضوء، مقارنة بـ 256 لونا فقط لـ Landsat 7 ، وفقا لما قاله مسؤولو "ناسا".

    يمتلك "لاندسات 9" أداتين لتصوير الأرض. قال مسؤولو "ناسا" إن أحدهما عن طريق الإشعاع الحراري، والذي سيسمح للباحثين بتتبع درجات حرارة السطح، والآخر يلتقط الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة والموجات القصيرة والأشعة تحت الحمراء بتسعة أطوال موجية مختلفة.

    تقوم "ناسا" حاليا بفحص "Landsat 9" وأدواته وأنظمته وأنظمته الفرعية، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق 100 يوم. في يناير، ستسلم وكالة الفضاء عمليات المهمة إلى USGS ، والتي ستجعل صور القمر الصناعي متاحة مجانًا للجمهور على موقعها على الإنترنت Landsat.

    وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في "ناسا"، في نفس البيان: "البيانات والصور من لاندسات 9 توسع قدرتنا على رؤية كيف تغيرت الأرض على مدى عقود.في مناخ متغير، يساعد الوصول المستمر والمجاني إلى بيانات لاندسات، والبيانات الأخرى في أسطول مراقبة الأرض التابع لناسا، مستخدمي البيانات، بما في ذلك مخططو المدن والمزارعون والعلماء على التخطيط للمستقبل."

    انظر أيضا:

    مصر تحدد موعد إطلاق قمر صناعي جديد
    قمر صناعي روسي ينشر صورا للتسرب النفطي قبالة السواحل السورية... صورة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك