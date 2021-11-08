الشرطة الإسبانية تعتقل 29 شخصا بتهمة حمل وثائق طلب لجوء مزورة... فيديو

أعتقلت الشرطة الإسبانية 29 شخصا في مدن مختلفة، خلال حملة أمنية، لحملهم وثائق طلب لجوء مزورة، موضحة أن 9 من بين المعتقلين تم توقيفهم في أقاليم مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بيان على حسابها الرسمي على تويتر نشرته اليوم الاثنين: "تم اعتقال 29 شخصا لتزوير بطاقات طلب اللجوء"، مضيفة أن "9 من الذين تم اعتقالهم كانوا في مدريد وبرشلونة، والعشرين الباقين في ولبة، وألمرية ومرسية وسرقسطة".

🚩Detenidas 29 personas por falsificar tarjetas de solicitantes de asilo



Cobraban una media de 300€ por cada documento falsificado



➡9 de los arrestos se produjeron en las provincias de #Madrid y #Barcelona



➡Los otros 20 en #Huelva, #Almería, #Murcia y #Zaragoza pic.twitter.com/ebVb5jJRkE — Policía Nacional (@policia) November 8, 2021

كما نشرت الشرطة فيديو يوضح لحظات اقتحام مساكن يقيم فيها هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون ببطاقات مزورة ولحظات تقييدهم بالأصفاد، وتفتيش متعلقاتهم.

والجمعة الماضية، اعتقلت الشرطة الإسبانية 11 مسافرا، وأعلنت أنها تواصل البحث عن 13 آخرين، كانوا على متن طائرة، قادمة من المغرب، هبطت اضطراريا على أراضيها، عقب القيام بأعمال شغب ومحاولة التسلل إلى أراضيها.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتشل خفر السواحل والحرس المدني في إسبانيا، 11 جثة لمهاجرين من المياه غرب جزيرة كابريرا الإسبانية في البحر المتوسط، وإخراج 3 مهاجرين أحياء، بعد تلقي بلاغات بأن عشرات الجثث تطفو على الماء.