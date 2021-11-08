كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان جهود استئناف المحادثات النووية مع إيران

ناقش نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ كون، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، الوضع بشأن الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات النووية مع طهران.

موسكو - سبوتنيك. من المتوقع أن تُستأنف المحادثات التي تستضيفها فيينا وتهدف إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي الإيراني، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد أطلع المبعوث الأمريكي الدبلوماسي الكوري الجنوبي، خلال مكالمة هاتفية، على آخر التطورات في المحادثات النووية، بينما أعاد المبعوث الأمريكي التأكيد على قرار سيول بدعم الجهود الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب اليوم الاثنين.

رغم أن سيول ليست جزءا من الاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنها واصلت مناقشات حول هذه المسألة مع واشنطن، لا سيما بشأن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

جمدت أصولا إيرانية بقيمة 7 مليارات يورو (8.09 مليار دولار) في حسابين مصرفيين كوريين جنوبيين، كانت تحتفظ إيران فيهما بعائدات بيع مكثفات الغاز كجزء من صفقة تجارية ثنائية منذ عام 2019 عندما انتهت صلاحية إعفاء واشنطن من العقوبات لواردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

في أبريل/ نيسان، أفرجت كوريا الجنوبية عن نحو 30 مليون دولار من أصول النفط الإيرانية المجمدة في البلاد.

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