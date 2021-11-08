رائدة فضاء صينية تحقق سبقا في تاريخ بلادها... فيديو

حققت رائدة الفضاء، وانغ يابينغ، اليوم الاثنين، سبقا في تاريخ الصين، وهي أنها أصبحت رسميا أول ‏امرأة صينية تمشي في الفضاء.‏

ويابينغ البالغة من العمر 41 عاما هي واحدة من بين 3 رواد فضاء، متمركزين حاليا في محطة تيانغونغ الفضائية، كما أنها جزء من طاقم "شنتشو-13" الذي انطلق من مركز الإطلاق في صحراء جوبي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بغرض بدء مهمة مدتها 6 أشهر في وحدة تيانخه، والتي تمثل قلب المحطة.

Congratulations Wang Yaping - fellow pilot, Colonel and astronaut, just beginning 6 months in space. Enjoy your spacewalk especially! https://t.co/HIiU60YzOV pic.twitter.com/dKTEkFWCg7 — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) October 16, 2021

وفي يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، غادرت وانغ يابينغ مع زميلها رائد الفضاء، تشاي تشيغانغ، خارج وحدة تيانخه نحو الفضاء الخارجي لمدة 6 ساعات من أجل تركيب المعدات، واختبار الذراع الروبوتية للمحطة، بحسب بيان صادر عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة.

وأكدت الوكالة في بيانها أن هذا "يعد أول نشاط خارج المركبة لطاقم "شنتشو-13"، كما أنه الأول في تاريخ الفضاء الصيني الذي ينطوي على مشاركة رائدة فضاء". وأردفت أن "العملية برمتها كانت سلسة وناجحة".

ونشرت صحيفة "ساوث مورننغ تشاينا بوست" الصينية مقطعا مصورا لوانغ يابينغ مع رفاقها رواد الفضاء وهم يؤدون المهام خارج محطتهم الفضائية، ويلوحون بأيديهم عبر بث مباشر يُبث إلى الأرض.

China’s Shenzhou 13 mission conducted its first spacewalk on the Tiangong space station. Wang Yaping, China’s first female astronaut to complete a spacewalk, was among the crew members venturing out. pic.twitter.com/UY7qt1ysgw — South China Morning Post (@SCMPNews) November 8, 2021

وتيانغونغ الفضائية الصينية قيد الإنشاء حاليا، وتخطط الصين لإنهاء الأعمال فيها لكي تكون جاهزة مع حلول نهاية العام المقبل 2022، وهي مهمة ستشمل 7 بعثات أخرى على الأقل، بحسب وكالة "رويترز".

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