إيران تحتج على السعودية: أعطت نفسها ربع حجاج هذا العام وفرضت قيودا صعبة

قال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانيين، عبدالفتاح نواب، إن المملكة العربية السعودية وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة مراسم الحج لهذا العام.

وأضاف أن "السعودية تعتزم إقامة مراسم الحج لهذا العام بحضور نحو 60 ألف حاج، منهم 15 ألفا (25 بالمائة) للسعودية نفسها و45 ألفا (75 بالمائة) لدول العالم الإسلامي كلها وهو مثال بارز لعدم التصرف بعدالة، ونحن نحتج على هذه النسب" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتابع "لا يعيش في السعودية ربع سكان العالم الإسلامي لتخصص لنفسها ربع عدد الحجاج بل ينبغي أن تكون حصتها كسائر الدول" مؤكدا أن طهران طلبت من السعودية أن تأخذ بنظر الاعتبار حق إيران كاملا في الحج.

وقال إنه وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا فقد كانت حصة إيران 1 - 20 من إجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الإسلامية، وعلينا أن نأخذ حقنا لأن السعودية لا تعطي الدول الإسلامية حقها بهذه السهولة. نحن نقف بثبات لاستيفاء حق الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن "السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 بالمائة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين".

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