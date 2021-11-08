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    الكنيسة التي احتجز فيها الرهائن في فرنسا

    أساقفة فرنسا يشكلون لجنة لتعويض ضحايا الاعتداء الجنسي في كنائسهم

    © AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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    قرر أساقفة فرنسا تشكيل لجنة مستقلة، هدفها تعويض ضحايا الاعتداء الجنسي داخل الكنائس.

    ووفقا لتصريحات رئيس أساقفة "ريمس إريك دي مولان بوفورت"، خلال مؤتمر صحفي، فإن مؤتمر الأساقفة الفرنسيين قرر تشكيل لجنة أطلق عليها اسم "الهيئة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض (آي إن آي آر)"، وذلك لصرف تعويضات لصالح ضحايا الاعتداء الجنسي الكنسي.

    لقاء رئيس وزراء العراق مصطفي الكاظمي مع البابا فرانسيس إلى بغداد، العراق 5 مارس 2021
    © REUTERS / POOL
    البابا يعلق على تقرير حول الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية

    وعن مصادر تمويل هذه اللجنة، أوضح رئيس الأساقفة أنه سيتم تمويلها من صندوق يضاف إليه بيع ممتلكات الكنيسة، "بقدر ما هو ضروري".

    وفي محاولة لضمان استقلالية اللجنة، قرر المجتمعون في لورد، أن يرأسها شخص من خارج الكنيسة، وقد وقع الاختيار على المحامية ماري ديرين دي فوكريسون، المدافعة السابقة عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.

    وكان بوفورت قد أعلن قبل ذلك بقليل، في خطابه الختامي للجمعية العامة للمركز، عن إنشاء العديد من مجموعات العمل المسؤولة عن التفكير في عمل الكنيسة بعد الكشف عن حجم الاعتداء الجنسي المرتكب ضد القصر.

    ومع ذلك، لم يتحدث في هذه المناسبة عن قضية التعويضات المالية، التي كانت تنتظره بفارغ الصبر من قبل الضحايا بعد أن تم، في أوائل أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نشر تقرير إدانة للجنة المستقلة المعنية بالاعتداء الجنسي في الكنيسة برئاسة جان مارك سوفيه.

    بعد هذا التقرير الذي يقدر عدد ضحايا الاعتداء الجنسي بـ 216000 منذ عام 1950 في فرنسا، أقر الأساقفة للكنيسة و"واجب العدالة والتعويض" الذي ينطوي عليه هذا التقرير، مؤكدين أن الكنيسة "ملزمة بالنظر إلى وجهها المظلم".

    وقد تم التصويت على إنشاء لجنة التعويضات الخاصة من قبل الأساقفة صباح اليوم الاثنين.

    وفي كلمته الختامية في مجلس الأساقفة، أكد رئيس المركز أن تقرير سوفيه وضع المؤسسة أمام مسؤولياتها.

    وقال إن "التقرير كشف حقيقة الكنيسة التي لم نكن نعرف كيف نراها"، مشددا: "يجب أن نعترف بها، لقد سمحنا لنظام كنسي أن يدمر ويسحق وينتهك البشر وأبسط حقوقهم".

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