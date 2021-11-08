شرطة نيبال تعثر على جثث 3 متسلقين فرنسيين فقدوا في هيمالايا

عثر فريق إنقاذ في نيبال على جثث ثلاثة متسلقين فرنسيين فقدوا قبل نحو أسبوعين في منطقة جبل إيفرست في هيمالايا.

وقال مسؤول في الشرطة في نيبال، تاركا راجا باندي، لوكالة"رويترز"، اليوم الاثنين: "عثر فريق إنقاذ جبلي على الجثث الثلاث في المنطقة. تم تحديد هويات أصحابها".

وأوضح باندي أنه تم نقل الجثث إلى لوكلا، وهي البوابة إلى جبل إيفرست وأكبر مدينة في منطقة سولوخومبو، حيث تقع أعلى قمة في العالم وسيتم نقلها إلى العاصمة كاتمندو لتشريحها.

كان المتسلقون الثلاثة يحاولون تسلق جيل كانتيجا، الذي يبلغ ارتفاعه 6783 مترا، وهو قمة أصغر قرب جبل إيفرست في منطقة سولوخومبو النائية. وفُقد الاتصال بينهم وبين منظمي رحلتهم منذ يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما وقع انهيار جليدي في المنطقة.