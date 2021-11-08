بلينكن: بايدن والسيسي يبحثان إعادة إيران إلى الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، كيفية إعادة إيران إلى الاتفاق النووي.

القاهرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات بلينكن، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، بعد اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن.

وأكد بلينكن أن "برنامج إيران النووي سيؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مضيفا: "بايدن ناقش مع السيسي كيفية عودة إيران إلى الاتفاق النووي".

وتابع: "تتشارك مصر وأمريكا بشأن موقفنا تجاه أفعال إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة إضافة إلى ما تقوم به من اعتقال تعسفي لمواطنينا هناك".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الاجتماع بين شكري وبلينكن تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

© Sputnik 9 محطات في البرنامج النووي الإيراني

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك