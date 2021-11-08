وكالة: كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين يلتقي مع مسؤولين فرنسيين

أكدت تقارير إعلامية أن كبير المفاوضين النوويين لإيران، علي باقري كني، سوف يلتقي مسؤوليين فرنسيين غدا الثلاثاء.

وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن لقاء سيجمع مسؤوليين فرنسيين مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين غدا الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن هذا اللقاء يأتي في سياق ما يتم بذله من جهود تهدف إلى استئناف المحادثات النووية في الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ولفت المصدر إلى أن باقري سوف يلتقي مع فيليب إيريرا، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية ورئيس وفد التفاوض الفرنسي.

وكان كني قد غرد في الـ3 من نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه قد أجرى اتصالا هاتفيا مع إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوربي في مفاوضات فيينا.

وقال: "في محادثة هاتفية مع السيد إنريكي مورا، تم الاتفاق في فيينا في 8 ديسمبر على بدء المفاوضات الهادفة إلى رفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية".

در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا، آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی، در روز ۸ آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت. https://t.co/1pj3TqtZVn — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) November 3, 2021

يشار إلى أن المحادثات النووية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول أوربية من جهة أخرى، كانت قد توقفت عند الجولة السادسة، قبيل انتخابات الرئاسة الإيرانية، في يونيو/ حزيران الماضي، والتي فاز فيها إبراهيم رئيسي.

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