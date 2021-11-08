آبي أحمد: السويد تقدم مساهمات دائمة إلى إثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه أجرى مباحثات ثنائية مثمرة مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، حول العديد من القضايا الإقليمية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها آبي أحمد، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وكتب رئيس وزراء إثيوبيا: "مباحثاتي مع رئيس وزراء السويد كانت مثمرة تناولنا خلالها النقاشات حول قضايا إقليمية مرتبطة بالمصالح المشتركة للدولتين".

Held a fruitful call discussion with @SwedishPM Stefan Löfven on various bilateral and regional issues of mutual interest. I greatly appreciate Sweden for the lasting contribution to Ethiopia's reform journey. pic.twitter.com/B07hrAWnvH — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 8, 2021

وتحدث آبي أحمد، عن المشاركة السويدية في مسيرة الإصلاح في بلاده، وكتب: "نقدر بصورة كبيرة المساهمات الدائمة التي تقدمها السويد لمسيرة الإصلاح في إثيوبيا".

وفي تدوينة أخرى، قال آبي أحمد، إن بلاده تمر بمرحلة اضطرابات، وذلك بالتزامن مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب تقدم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وتابع: "هناك محاولات لعرقلة تقدم إثيوبيا، لكن علينا المضي قدما متحدين".

يذكر أن عدة فصائل إثيوبية أعلنت تحالفها لإسقاط حكومة آبي أحمد، بالتزامن مع إعلان جبهة تحرير تيغراي المتحالفة مع جبهة تحرير أورومو، الزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

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